‘Caneta azul’ diz que não está namorando empresária: ‘Chegou me perguntando das minhas contas bancárias’

O músico Manoel Gomes, famoso pelo hit “Caneta Azul”, virou assunto nas redes sociais após anúncio de noivado com a empresária e cirurgiã-dentista do Tocantins Maria Reis, o momento foi compartilhado nas redes sociais.

Dias após o “noivado’, Manoel negou veementemente que seja namorado ou noivo de Maria e compartilhou detalhes de seu breve relacionamento com a moça. Ele conta que ficou incomodado pelas diversas perguntas da empresária sobre quem administrava seus bens, contas bancárias e redes sociais. Maria, no Instagram, disse que em breve vai se pronunciar.

Tudo começou quando Maria Reis publicou uma foto dos dois juntos, expressando seu carinho pelo cantor e chamando-o de “um grande homem” e “um ser humano diferenciado”.

Manoel e Maria juntos nas redes sociais

“Está rolando umas notícias falando que eu estava noivo da Maria. Negativo. Eu não estava noivo dela e nem estou. Ela passou quatro dias na minha casa para a gente se conhecer, pela primeira vez. Ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, nas minhas contas bancárias. Eu disse que era eu. No quarto dia depois que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, do que eu tinha. Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma pra mim e uma pra ela. Mas não era de noivado”, disse ele em vídeo nas redes sociais.

Quando o namoro foi anunciado a assessoria de Manoel, falou sobre o caso, afirmando que o casal que já vinha se relacionando há algumas semanas e só agora o namoro foi oficializado, depois que o cantor fez uma declaração a Maria e a pediu em ‘noivado’, que é uma forma de dizer que começaram a namorar.

*Com informações do site EXTRA

