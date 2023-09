Separação: Lucas Lima decidiu terminar com Sandy, revela fonte

Os sintomas de que o relacionamento de Sandy e Lucas Lima não estava bem não eram evidentes pois o ex-casal era bem discreto com a vida pessoal a decisão do divórcio partiu de Lucas, segundo fontes.

A última atualização do então casal nas redes sociais foi no início de setembro quando eles completaram 15 anos de casados em post compartilhado por ambos a legenda da foto era clara e direta “Te amo pra sempre”, outra publicação foi em junho no dia dos namorados quando Lucas escreveu uma declaração de amor para a esposa e postou em seu perfil no Instagram.

Entre tantos elogios, o músico se referiu à parceira como uma “baita namorada”, e por fim, usou o apelido carinhoso, com que costumava chamá-la às vezes, para dizer o quanto a amava: “minha véia que eu amo tanto”. Isso foi três meses antes de os dois anunciarem a separação que aconteceu nesta segunda-feira (25) em post compartilhado na rede de ambos.

Fontes próximas ao casal afirmaram ao Jornal Extra que o relacionamento de Sandy e Lucas era de irmãos “Sandy e Lucas já viviam como irmãos há tempos, mas isso ficou mais marcadoeste ano. Ele com os compromissos dele, ela n estrada de novo, um filho já grande . São excelentes amigos, companheiros, ´pais. Mas marido e mulher já não eram mais”, comenta uma pessoa que acompanhou a reta final.

Sandy e Lucas ainda fizeram várias tentativas para fazer durar o que já estava no fim. A última viagem em família foi para a França, onde foram visitar a EuroDisney com o filho Theo, de 9 anos, após retornarem ao Brasil o músico optou pela separação.

Leia mais

Sandy anuncia separação após 24 anos de relacionamento

Wanessa perde contratos após romance com Dado Dolabella, diz colunista

Lexa se pronuncia após indireta de MC Guimê: “Muita conta pra pagar”