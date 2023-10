Grupo criminoso envolvido em mortes, tráfico e lavagem de dinheiro é desarticulado no AM

Coari (AM) – Com foco em desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de pirataria, homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município de Coari, a Operação Distribuição foi deflagrada nesta quinta-feira (5) pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, da Polícia Civil do Amazonas e Polícia Militar do Amazonas.

O secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, salientou que a operação é um marco no município de Coari.

“A partir de agora, nós teremos muito mais tranquilidade, não só em Coari, mas em toda a comunidade do médio a alto Solimões. Essa operação vai continuar perseguindo alvos que ainda não foram presos e, também, desdobrando a investigação para que a gente possa prender e identificar mais elementos que possam fazer parte dessa organização criminosa”, afirmou o secretário.

Conforme o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres, a operação policial é resultado de trabalho investigativo da equipe da DIP de Coari, coordenada pelo delegado José Barradas, em combate aos crimes praticados no município.

“Foram ao todo, 25 mandados de busca e apreensão, 17 pessoas presas, de 18 mandados de prisão. Uma operação que visa combater o tráfico de drogas, a pirataria no município de Coari. Nós temos mandados sendo cumpridos em Manaus e em Tefé. É uma operação que se desdobrou em três municípios do Amazonas para trazer mais segurança à população”, explicou o delegado-geral adjunto.

Ainda segundo Guilherme Torres, a operação também teve como objetivo o combate aos índices de homicídios por meio da Operação Paz, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), para fortalecer o trabalho já desenvolvido pelo Governo do Amazonas na redução dos índices de mortes violentas intencionais.

O comandante-geral da PMAM, coronel Klinger Paiva, ressaltou que os agentes de segurança pública, de maneira integrada, estão avançando no interior do Estado com as operações integradas.

“Essa é mais uma parceria que deu certo. Uma operação exitosa com o cumprimento de 25 mandados, onde coordenada pela Secretaria de Segurança, a Polícia Militar esteve presente efetivamente e conseguimos resultados expressivos”, destacou Paiva.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Operação Virtude apura denúncias de crimes contra pessoas idosas em Rio Preto da Eva

Ex-vereador Ronaldo Tabosa é preso durante operação da PF em Manaus

Ministério da Justiça divulga balanço sobre a Operação Escola Segura