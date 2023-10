Operação Virtude apura denúncias de crimes contra pessoas idosas em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva (AM) – Nesta quarta-feira (4), a Operação Virtude esteve no município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas, para apurar denúncias de crimes contra pessoas idosas naquela localidade.

Conforme a delegada Andréa Nascimento, a ação teve início na segunda-feira (2) em Manaus, e ocorrerá até o fim do mês de outubro, tanto na capital como nos demais municípios do Estado. Nesta quarta-feira, as equipes estiveram em Rio Preto da Eva, para averiguar denúncias realizadas à 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

“O objetivo da operação é verificar essas denúncias, e caso sejam confirmadas, realizamos a instauração dos procedimentos criminais cabíveis. Além de encaminhar o caso à rede de proteção do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi)”, informou a delegada.

As denúncias podem ser realizadas pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Palestra

Durante a operação, a delegada também realizou uma palestra no Centro de Convivência do Idoso Antônio Batista Filho, e levou aos presentes orientações sobre como agir caso sejam vítimas de algum tipo de crime.

“Levar informação a essa população é crucial. É importante saber como agir nessas situações, e também garantir a proteção da pessoa idosa”, esclareceu Andréa.

*Com informações da assessoria

