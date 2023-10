Projeto Gari apresenta espetáculo gratuito em Manaus

Manaus (AM) – O Projeto Gari vai apresentar o espetáculo ‘Tempestade em Copo d’água’, em Manaus, no dia 17 deste mês de outubro. A sessão será no Teatro Gebes Medeiros, na Avenida Eduardo Ribeiro, Centro, às 19h. A entrada é gratuita, por ordem de chegada.

O espetáculo foi produzido por jovens que moram em comunidades do Alto Rio Negro. No palco, eles vão atuar e cantar.

Idealizador do Projeto Gari, Adriano Rodrigues contou que a peça é resultado de 15 meses de atividades.

“Os jovens das comunidades estarão em cima do palco, sob as luzes e a magia do teatro, apresentando um grande espetáculo como protagonistas, já que essa é a proposta do Gari, que eles sejam os protagonistas das suas próprias histórias”, destacou o diretor geral.

A peça teatral conta com patrocínio do Sistema Martins e apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) e Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Instituto de Pesquisas Ecológicas (Ipê) e do Ministério da Cultura.

Sinopse

A peça narra a história de Juma, um jovem que vive um dilema: casar ou sair da comunidade onde mora para conquistar o mundo. Antes de decidir, ele acaba magoando todos ao redor, incluindo a noiva, Moema.

Enredo

Vitória Dinis e Mateus Campos, moradores do Alto Rio Negro, são os autores do texto, adaptado para o teatro por Adriano Rodrigues.

O diretor geral do espetáculo dá um spoiler da história de Juma, personagem interpretado por Elinelson Moraes.

“Ele envolve muitas pessoas na sua história e, quando decide realmente ir embora da comunidade, está totalmente amarrado e ferindo muita gente”, detalhou Adriano Rodrigues.

Já Vitória Dinis adianta características da noiva, interpretada por Geovana Barbosa. “Ela quer viver um amor de princesa, aquela vida romântica com seu noivo, ter uma família grande. Só que ela acaba descobrindo que a vida não é como ela imagina”, disse.

Com histórias entrelaçadas, o espetáculo apresenta elementos da cultura caboclo-ribeirinha do Rio Negro, como a Festa do Divino.

Equipe

Criada exclusivamente para a peça, a trilha sonora tem canções autorais assinadas pelos músicos Breno Di’Andrade (teclado), Gabriel Lima (violino), Josias Junior (percussão) e Máriozinho Coelho (contrabaixo). Adriano Rodrigues escreveu as letras das músicas.

O repertório também traz clássicos da música popular brasileira e até a trilha do famoso musical ‘Cantando na chuva’.

Primeiro amazonense a assinar uma coleção na São Paulo Fashion Week, o estilista Maurício Duarte é responsável pelo figurino do espetáculo.

Juca Di Souza, conhecido por ambientar grandes espetáculos no Amazonas, criou o cenário da peça teatral.

A produção geral é de Amanda Magaiver, artista conhecida por produzir e atuar em espetáculos no estado.

O elenco é formado pelos jovens atores Geovana Barbosa da Silva, Franciraldo Pereira de Oliveira, Samuel de Souza Gois, Jean Vitor da Silva Salgado, Ramilson Dios da Silva, Evilásio de Souza Leite, Tainara da Costa Cruz, Tailane da Costa Cruz, Rodrigo da Silva Oliveira, Natanael Salgado Araújo, Mateufs Campos Nunes, Vitória Dinis Contreiro, Cruz Gomes, Ingrid Naiany Cruz Dias, Jackson Marques de Oliveira,Neucilane Silva de Moraes, Erinelson Silva de Moraes, Tailon Pontes de Araújo e Tailane Cruz.

Projeto Gari

Gari significa Grupo de Amigos Representando Ideias. O projeto leva arte e educação a jovens de comunidades ribeirinhas.

Atualmente, atua na comunidade Três Unidos, do povo Kambeba, localizada à margem do rio Cuieiras, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro, a 60 quilômetros de Manaus.

Espetáculo e ação solidária

A apresentação do espetáculo vai ocorrer no dia 17 de outubro, no Teatro Gebes Medeiros, Centro de Manaus, às 19h. A entrada é gratuita, e por ordem de chegada.

O público poderá participar de uma ação solidária do Projeto Gari, doando um quilo de alimento não perecível ou água. O material arrecadado será entregue a famílias atingidas pela seca no Amazonas.

Empresas e outras instituições também podem doar alimentos e água, entrando em contato com a coordenação do projeto, pelo número (92) 98112-6111.

*Com informações da assessoria

