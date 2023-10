Corpos de traficantes suspeitos de matar médicos são encontrados no RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro localizou, no fim da noite desta quinta-feira (5), quatro corpos, que segundo informações do setor de inteligência, seriam dos suspeitos de executar três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense.

Ao todo, quatro corpos foram localizados pela Delegacia de Homicídios, com o apoio da inteligência da polícia: três estavam dentro de um carro nas proximidades do Riocentro; e outro no segundo veículo, em Gardênia Azul, na Baixada de Jacarepaguá.

Dois deles foram identificados como suspeitos de terem participado do ataque a tiros contra os médicos.

Ryan Nunes de Almeida, o Ryan: ele integrava o grupo liderado por Lesk, chamado de “Equipe Sombra”.

Philip Motta Pereira, o Lesk: o corpo dele estava no veículo localizado na Gardênia.

Segundo apuração do Portal g1 investigadores que estão cuidando do caso estão cientes que no final da tarde desta quinta (05), houve uma reunião na Vila Cruzeiro com alguns suspeitos de participação no crime.

A ordem foi pela execução de pelo menos três envolvidos pois os Chefes do Comando Vermelho estariam contrariados com a repercussão do caso, já que inocentes acabaram mortos.

MORTES POR ENGANO

A suspeita da polícia é que Perseu Almeida teria sido confundido com o miliciano Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, filho do Dalmir Pereira Barbosa, apontado como chefe da milícia de Rio das Pedras.

Diego Ralf Bomfim, 35 está sendo velado nesta sexta-feira (6), no interior de São Paulo. Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos não teve informações de velório e sepultamento revelados já Perseu o baiano Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos ainda está no Rio de Janeiro esperando a liberação para ser transladado até o interior da Bahia onde será enterrado.

O único sobrevivente do ataque Daniel Sonnewend Proença, de 32 anos passou por várias cirurgias se encontra estável e está consciente ele está internado em um hospital particular no Rio de Janeiro.



Os médicos e amigos estavam em um Congresso de Medicina Internacional no RJ, na noite do crime eles foram ao Quiosque em frente ao Hotel que estavam hospedado para assistir uma partida de futebol na TV.

