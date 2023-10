Em meio a guerra, Bruno Mars cancela show e aguarda orientações para deixar Israel

O cantor Bruno Mars está em Tel Aviv, cidade israelense atacada pelo grupo Hamas neste sábado (7), e aguarda instruções de autoridades em Israel, para deixar o país em meio à guerra. A informação foi divulgada por meio de um comunicado da produtora Live Nation nas redes sociais.

🚨 SHOW CANCELADO!

Pessoal, o show do Bruno Mars em Israel que estava marcado para hoje (7) está oficialmente cancelado. A Live Nation emitiu uma nota oficial em seu Instagram.



Bruno e sua equipe estão em Tel Aviv, cidade sob ataque em Israel. Israel declarou estado de guerra… pic.twitter.com/PVW8AqeQaO — 🇧🇷BRASIL Bruno Mars (@brbrunomars) October 7, 2023

Esta seria a segunda apresentação de Bruno Mars em solo israelense nesta semana. Na última quarta-feira (4), o artista subiu ao palco diante de mais de 60 mil pessoas. Na ocasião, comemorou o fato de estar pela primeira vez em Israel e cantou uma música em hebraico, em homenagem ao feriado judaico Sucot.

De acordo com informações de jornais locais, a segurança de Bruno e sua equipe foi reforçada nesta manhã. Nas redes sociais, representantes do maior fã-clube dedicado ao artista afirmam que receberam um aviso de Ryan Keomaka, antigo assistente pessoal do cantor, dizendo que Bruno e seus músicos estão bem, em segurança.

Mais uma confirmação sobre a segurança do Bruno e sua equipe. Estão bem!



Por favor, peço que não espalhem notícias falsas neste momento. E muito menos que mandem mensagens à família do artista.

Eles estão seguros. Vamos continuar mandando energias positivas a todos. https://t.co/OAXtNMO2IW — 🇧🇷BRASIL Bruno Mars (@brbrunomars) October 7, 2023

O que está acontecendo em Israel?

Exatos cinquenta anos depois da Guerra do Yom Kippur, quando a inteligência de Israel foi acusada de não ter sido capaz de prever com eficácia o ataque que viria dos países vizinhos, o país se encontra novamente em uma situação similar.

Um membro das forças de segurança israelenses tenta extinguir o fogo em carros após um ataque com foguetes da Faixa de Gaza em Ashkelon, sul de Israel, em 7 de outubro de 2023 — Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

No início da manhã deste sábado (7), dezenas de militantes palestinos entraram em Israel a partir de Gaza e ocuparam cidades, fazendo israelenses de refém. Ao mesmo tempo, mais de cinco mil foguetes foram lançados a partir do território controlado pelo Hamas.

– Isto nunca aconteceu na história de Israel. Vilas israelenses estão sob o controle de fato de militantes do Hamas, que estão colocando fogo em casas e matando famílias. Todo o ataque começou de surpresa, ninguém previu que iria acontecer – diz o especialista do Instituto do Oriente Médio, Nimrod Goren. – Tudo isso é inédito em termos de amplitude e vai contra toda a percepção de como está a situação em Gaza no momento. As pessoas achavam que estavam sob controle.

O primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou, nas primeiras horas desta manhã, que o país está, de fato, em guerra contra o Hamas.

“Estamos em guerra e vamos vencer .O inimigo pagará um preço que nunca conheceu”, disse, por meio de mensagem de vídeo divulgada nas redes sociais.

*Com informações do O Globo

