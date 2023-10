Morador de rua morre após ser esfaqueado no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um homem em situação de rua, identificado até o momento como Leandro, morreu após ser esfaqueado na Praça dos Remédios, bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, durante a noite de sábado (7).

De acordo com a polícia, os dois envolvidos são moradores de rua e durante um desentendimento, o suspeito atingiu a vítima com uma facada no tórax. Após o crime, este suspeito fugiu do local.

A equipe de perícia foi acionada para atender a ocorrência. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

