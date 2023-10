Campeonato de beach tênis acontece em Manaus

Manaus (AM) – A segunda rodada do Desafio 6 Weeks Challenge, promovido pela Fórmula Academia e CrossFit Ponta Negra, acontecerá neste sábado (14), no Quintas de São José do Rio Negro, a partir das 7h. É o torneio de beach tênis, uma das atividades físicas que mais vem sendo procurada nos últimos anos, por ajudar a queimar calorias, fortalecer a musculatura e melhorar pontos da estrutura física, como coordenação motora e flexibilidade, tudo bem afinado com a proposta do desafio.

“Em uma aula, é possível queimar até 600 calorias. Por ser praticado na areia, demanda uma intensidade maior e também contribui para a melhoria do sistema cardiorrespiratório”, destaca o coordenador da Fórmula Academia, José Roggero.

Na semana anterior, abrindo o desafio, os participantes enfrentaram o Insanos Day, com aulas nas modalidades de Indoor Cycling (ciclismo em ambiente fechado), Running (corrida em esteira) e Cross Training (treino funcional), além de aulas de Aeroboxe (aeróbica com boxe) e Jump (exercício com cama elástica).

O desafio tem duração de seis semanas. Nesse período, os participantes executam diversas atividades em grupo, concorrendo com diferentes equipes. O objetivo é alcançar metas individuais, como perder peso e ganhar massa corporal, tudo com acompanhamento de profissionais de educação física e nutricionista.

A programação do desafio inclui outros dois eventos principais que ainda ocorrerão: o “Murphy Day” (exercícios de crossfit), no dia 22 de outubro; e “Running Day” (corridas em grupo), no dia 05 de novembro. Também fazem parte da programação as atividades diárias realizadas de acordo com as metas individuais.

Os participantes do projeto ganham direito a duas bioimpedâncias (procedimento que mede a composição corporal) e acompanhamento nutricional, tudo para indicar as melhores estratégias para alcançar os resultados desejados. As equipes que alcançarem melhores resultados, ao final da competição, ganham uma série de prêmios.

Foto: Divulgação

Este é o sexto ano do desafio e a Fórmula Academia, em parceria com o Emporium Rodrigues, reverterá em alimentos a quantidade de gordura perdida pelos participantes, até o final da competição. De acordo com José Roggero, dessa forma, além de ter mais saúde, os participantes vão poder se motivar pela solidariedade e o apoio às pessoas.

*Com informações da assessoria

