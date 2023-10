Atleta amazonense com síndrome de Down participará do “Open Extreme Manaus”

Manaus (AM) – Aos 27 anos, o amazonense Walmar Pacheco, mais conhecido como “Mazinho” no mundo do esporte, contabiliza medalhas e inúmeras participações em eventos de luta. O atleta com síndrome de down começou a treinar há 11 anos com a equipe Brazilian Jiu-Jítsu, liderada pelo mestre Márcio Pontes e referência no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Para os familiares, a condição de vida não foi um empecilho, pelo contrário, serviu como impulso para ele se desenvolver e conquistar muitos admiradores.

“O Mazinho ainda tem dificuldade para falar algumas palavras, mas desde que ele foi para o jiu-jítsu, teve um grande progresso na parte física e mental. Hoje, ele consegue, sim, pronunciar algumas palavras, o que permite nos comunicarmos. Na academia, ele é a estrela do treino. Todo mundo gosta dele. A equipe tem um grande entrosamento com ele e lá se sente em casa, graças a Deus”, . disse o tio, Airton Pacheco

Depois de um período sem treinar em razão da pandemia e por motivos pessoais, Mazinho retornou ao tatame com foco em se preparar para participar do Open Extreme Manaus. Entre 19 lutas de MMA e Kickboxing previstas na programação do evento, duas são voltadas à inclusão social: Mazinho x Felipe Fúria e Haroldo Souza x Chico Preto.

Walmar Pacheco “Mazinho” e o mestre Márcio Pontes Foto: Luiz Henrique Almeida

Aos 66 anos, Haroldo é um atleta cadeirante, diagnosticado com paralisia nos primeiros dias de vida. Hoje, ao lado do treinador, Luiz Guerreiro, ele supera muitos desafios no esporte e na busca por melhor qualidade de vida e já está na expectativa para participar pela primeira vez do evento.

“Essa oportunidade é espetacular. A inclusão social é sem igual. A gente está motivado para ter inclusão de verdade e aos poucos ela tem aparecido. O Luiz (treinador) me viu capaz de treinar”, destacou Haroldo.

Para Luiz Guerreiro, incluir a arte marcial na vida do Haroldo é gratificante. O atleta busca aproveitar e aprender bastante durante os treinos. Sem contar que a história dele inspira muitas pessoas.

“Eu sempre vi ele muito ativo, mesmo de cadeira de rodas, se esforçando para sair, praticando outros e exercícios, malhando, para mim, isso é muito gratificante como treinador. Algumas semanas atrás ele me perguntou se algum dia subiria em rinque e a resposta veio”, afirmou Guerreiro.

Luiz Guerreiro (treinador) e Haroldo Souza Foto: Divulgação

De acordo com Marcelo Pontes, organizador do Open Extreme Manaus, além de promover o encontro de lutadores renomados no estado com os mais novos, o evento busca fortalecer a inclusão social e possibilitar que pessoas com deficiência tenham a oportunidade para mostrar seus talentos.

“Nós sempre trazemos essas lutas durante a programação, pois assim, tanto quem está no dia ou acompanhando através da internet, se impressiona com a capacidade de um PCD. Muitas vezes, eles só precisam de uma porta aberta para que outras se abram”, ressaltou.

Open Extreme Manaus

A terceira edição de 2023 do Open Extreme Manaus, evento esportivo com foco em kickboxing e MMA, será realizado no dia 21 de outubro, sábado, a partir das 19h, no Centro de Convenções Vasco Vasques em Manaus. A programação conta com 19 lutas nas duas modalidades. Com expectativa de reunir um público de aproximadamente 3,5 mil pessoas.

O lutador amazonense do UFC, Diego Lopes, está confirmado como presença VIP. Morando no México há 5 anos, Lopes traz com ele, dois atletas de sua equipe, que irão lutar pela primeira vez no Brasil.

A pulseira pode ser trocada por uma lata de leite em 4 endereços pela capital. As doações vão beneficiar comunidades ribeirinhas afetadas pela seca dos rios no Amazonas.

CT Cosmo Dias – Rua Violeta Areosa, 108 – Alvorada 1 – em frente ao Mercadinho Bela Vista; CT Nogueira/Fúria Team – Av. Jufari, 128 – Nova Esperança – por trás do Carrefour CT Black River – Rua Pará, 346, Nossa Senhora das Graças Loja Iphone4You – Rua Rosa Cruz, 185 – Nossa Senhora das Graças

CARDS

até 77kg – Milson Barão x Zairo Garcia inclusão social – Mazinho Fenômeno x Felipe Fúria inclusão social – Haroldo Souza x Chico Preto até 57kg – Carol x Mônica até 66kg – Michel Pantoja x Maurício Almeida até 57kg – Enzo Super Choque x Robocop peso pena – Leandro Santos x Thiago Castro peso galo – Michael Costa – Ellyelson Capoieira peso combinado até 55kg – Thaina Ribeiro x Amanda Victoria peso mosca – Matheus Koka x Jacarezinho internacional – Caleb Moctezuma x Breno Sombra internacional – Dionatha Maia x Isay Garcia João Muniz x Rodrigo Bessa Brenna Trovão x Natasha Lima Amanda Queiroz x Emanuelle A Leoa Oberlan Thai x Emerson Lima até 59kg – Alife Leão x Syzeno Cabelinho até 57kg – Braian Mascote x Jorge Ligeirinho disputa do cinturão até 61 kg de k-1 – Lucas Mendes x Rodrigo Muralha

Para mais informações sobre os cards de lutas e outros detalhes sobre o evento, basta acessar o Instagram @open_extreme ou entrar em contato por meio do WhatsApp (92) 98156-0346.

O Open Extreme Manaus tem patrocínio de: Prefeitura de Manaus, Samel, Chora pra Vender Fiado, Empresa Estadual de Turismo (AmazonasTur), Iphone4You e Espantalho Pneus.

