Manaus (AM) – O corpo de um homem que não foi identificado foi encontrado enrolado em um lençol e boiando em um igarapé do Conjunto Vila Amazonas, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus, durante a manhã desta sexta-feira (20).

Segundo informações preliminares, o corpo foi visto por moradores, que no primeiro momento pensaram que se tratava de um colchão. Ao perceberem que se tratava de uma pessoa morta, a população ligou para a polícia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado para retirar o corpo da água. A vítima estava com as mãos amarradas, e trajava uma camisa de mototaxista e uma calça preta.

A equipe de perícia esteve no local, assim como o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

VÍDEO: corpo é encontrado enrolado em lençol e boiando em igarapé de Manaus. pic.twitter.com/wu807mAIsS — Portal Em Tempo (@emtempofb) October 20, 2023

Leia mais

Corpo estrangulado é achado no bairro Cachoeirinha, em Manaus

Corpo de homem é achado com várias facadas no Jorge Teixeira, em Manaus

Homem é torturado até a morte e tem corpo jogado em beco na Zona Leste de Manaus