Conheça o passo a passo para você obter uma parabólica digital gratuita

Manaus (AM) – Você tem uma parabólica tradicional em casa? Saiba que, em breve, sua parabólica tradicional parará de funcionar. Para continuar assistindo à programação dos canais abertos de TV transmitidos para a sua parabólica, é necessário trocar o equipamento para a nova parabólica digital.

A boa notícia é que a atualização pode ser totalmente de graça. Beneficiários do CadÚnico que tenham uma parabólica tradicional instalada e funcionando devem entrar em contato com a Siga Antenado para verificar se têm direito à instalação gratuita do kit com a nova parabólica digital.

A Siga Antenado é uma entidade sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel, para apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal das novas parabólicas digitais. A entidade é responsável por fazer a instalação dos kits gratuitos.

Confira o passo a passo para você saber se tem direito:

Passo a passo

1º passo: Acesse o site sigaantenado.com.br; ou ligue para o número 0800 729 2404, que também funciona como WhatsApp.

2º passo: Informe se número de CPF ou do NIS (número de Identificação Social).

Se você fizer parte de algum programa social do Governo Federal, poderá continuar respondendo o formulário.

3º passo: Responda as próximas perguntas do formulário.

Se você estiver dentro dos critérios obrigatórios – estar inscrito no CadÚnico e ter uma parabólica tradicional instalada e funcionando – será direcionado para o chat e poderá escolher o melhor dia para que um dos técnicos da Siga Antenado vá até a sua casa.

