Nova parabólica digital é opção de presente para as mamães que adoram assistir à TV

Sua mãe é daquelas que adora assistir notícias, novelas e filmes na TV? Então é preciso ter atenção: se ela usa a parabólica tradicional para acompanhar a programação, está correndo risco de ficar sem sinal, por isso, é necessário substituir o equipamento pela nova parabólica digital. As grandes vantagens são a maior oferta de canais, melhoria na qualidade do som e imagem e o fim das interferências. Que tal aproveitar o Dia das Mães para presenteá-la com a nova tecnologia?

O antenista João Carlos de Melo explica que, na hora da compra, é importante solicitar a nova parabólica digital e confirmar se ela atua na banda Ku. “Existem outras antenas digitais que não têm o mesmo alcance da parabólica. Por isso, é importante dizer especificamente o que precisa. Outro detalhe é confirmar se o equipamento é produzido com aço galvanizado, para não dar ferrugem”, alerta o especialista.

Também é necessário contratar uma mão de obra especializada para a instalação, pois a qualidade da fixação e o apontamento da antena são determinantes para um bom sinal.

Já o tamanho, varia de acordo com a localização da residência. Quem vive em áreas com chuvas densas durante todo o ano, como algumas regiões da Amazônia, precisa de antenas maiores, com 90 cm de diâmetro, mas as de 60 cm atendem à maior parte do país.

Quem assiste à TV pela parabólica tradicional precisa substituir os equipamentos pela nova parabólica digital, inclusive o receptor. Mas quem já assiste TV pelo sinal digital terrestre (antena espinha de peixe), pela parabólica digital, por streaming (internet) ou se é cliente de TV paga, não precisa fazer nada, pois não sofrerá qualquer impacto pela mudança.

Vantagens

A nova parabólica digital traz inúmeras vantagens em relação ao equipamento tradicional. Trata-se de um produto mais moderno, com recursos semelhantes aos da TV a cabo, como a possibilidade de conferir toda a programação diária do canal pelo controle remoto. Também há uma melhoria considerável na qualidade do som e da imagem e maior oferta de canais, com mais de 80 disponíveis. Outro detalhe importante é que o sinal continua gratuito, como sempre foi.

De acordo com Leandro Guerra, CEO da Siga Antenado, a redução do tamanho da antena também é uma novidade. “A troca é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar, isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir à TV. Outro problema que o modelo tradicional enfrentará é o risco de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada em sua cidade ou região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, poderão ocorrer chuviscos, chiados, a imagem pode travar e até ser interrompida.”

Famílias de menor renda inscritas em Programas Sociais do Governo Federal e que tenham a antena parabólica tradicional em pleno funcionamento, podem ter direito à instalação gratuita do kit composto por nova parabólica digital, receptor, controle remoto e todos os cabos. Para agendar, basta acessar o site sigaantenado.com.br ou ligar para 0800 729 2404.

A substituição é realizada pela Siga Antenado, Entidade Administradora da Faixa criada por determinação da Anatel, formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.