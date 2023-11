Foragido é preso por esganar e cortar pescoço da esposa em Manaus

Suspeito estrangulou a mulher até que ela desmaiasse e só não cortou o pescoço dela com uma faca, porque a mãe da vítima chegou ao local no momento.

Manaus (AM) – Vanderlan Nascimento Freitas foi preso, na segunda-feira (27), no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O suspeito estava foragido desde 2021, por tentar matar a esposa, uma mulher de 26 anos, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu na Comunidade Bela Vista, na Zona Rural. O suspeito agrediu a esposa com um terçado, na casa onde moravam. Ele também estrangulou a mulher até que ela desmaiasse e só não cortou o pescoço dela com uma faca, porque a mãe da vítima chegou ao local no momento.

Na segunda-feira (27), a polícia recebeu uma denúncia anônima informando que Vanderlan estava escondido em uma residência no bairro Compensa, em Manaus.

Ele tinha um mandado de prisão em aberto e acabou sendo preso. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Manacapuru.

