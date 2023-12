Barbeiro é executado a tiros no momento em que fazia atendimento no Novo Aleixo, em Manaus

Manaus (AM) – O barbeiro Alexsandro Ramos Nascimento, de 24 anos, foi assassinado a tiros neste domingo (3), no momento em que atendia um cliente em seu local de trabalho, situado na rua 49, com a avenida Itaetê, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Conforme as testemunhas, a vítima estava cortando o cabelo de um cliente, quando suspeitos chegaram em uma motocicleta e perguntaram se Alexsandro pertencia a uma facção criminosa. Após negar a pergunta feita, o jovem foi atingido com oito disparos de arma de fogo.

Após o crime, os atiradores fugiram. A família do barbeiro acredita que ele foi morto por engano. A polícia deverá investigar se a morte do jovem tem ligação com os demais homicídios registrados no último sábado (2).

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Homem é morto a tiros no meio da rua no Mutirão, em Manaus

VÍDEO: Jovem é brutalmente assassinado com 16 tiros no Cidade Nova, em Manaus

Motociclista de App é executado com tiro na cabeça em Manaus