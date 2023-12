Médico suspeito de causar a morte de 42 pacientes é preso em hospital

O médico João Batista do Couto Neto, suspeito de causar a morte de 42 pacientes em Novo Hamburgo, Porto Alegre (RS), foi preso na quinta-feira (14) enquanto atendia em um hospital municipal de Caçapava, no interior de São Paulo.

Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça após ser indiciado em três inquéritos por homicídio doloso, quando não há a intenção de matar. O médico também é investigado pela morte de 39 pacientes e por lesionar outros 114.

Em nota, a defesa do médico afirmou ter recebido com surpresa a notícia da prisão e informou que entrou com pedido de habeas corpus “para fazer cessar a absurda e imotivada prisão”.

João Batista do Couto Neto é investigado pela polícia desde dezembro de 2022, quando foi alvo de uma operação policial em que foram cumpridos mandados de busca e apreensão no hospital em que ele atendia, assim como seu apartamento. Na época ele era suspeito de envolvimento na morte de cinco pacientes e lesões graves a outros pacientes.

Foi o caso de uma mulher, que retirou pedras da vesícula, sem qualquer exame prévio. Ela teve o intestino perfurado, passou por mais 5 cirurgias com o mesmo médico, e acabou morrendo. Outra paciente descobriu, através do plano de saúde, que João Batista cobrou por uma histerectomia, sendo que não houve retirada do útero.

A maioria dos procedimentos era feita em um centro clínico, anexo ao maior hospital de Novo Hamburgo. Foi lá que, em 2015, um paciente saiu com quase 100 pontos no abdômen, devido ao rompimento de uma artéria, durante uma cirurgia para remover uma hérnia.

Desde então, João Batista estava proibido de realizar cirurgias e intervenções invasivas. Contudo, em outubro deste ano, a medida cautelar expirou e ele pode voltar a exercer a atividade médica.

*Com informações do SBT Notícias.

