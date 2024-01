Faculdade promove live sobre saúde mental para alertar acerca de riscos e mitos em Manaus

No Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) registrou, em 2011, que o adoecimento mental era um dos principais motivos do afastamento do trabalho

Manaus (AM) – Mais de 1 bilhão de pessoas, no mundo, sofrem algum tipo de transtorno mental, entre eles, 14% são adolescentes. Os dados são da Organização Mundial de Saúde (OMS), que entende a existência de uma pandemia crescente, agravada pela Covid-19, com acréscimo de 25% dos casos de depressão e ansiedade. No entanto, a crise mundial de saúde, entre 2020 e 2022, apenas potencializou um quadro que já vinha sendo registrado há ao menos uma década.

No Brasil, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) registrou, em 2011, que o adoecimento mental era um dos principais motivos do afastamento do trabalho. Esses dados deram base para a campanha nacional de conscientização pela saúde mental, o chamado Janeiro Branco, instituído em 2014 e vem ganhando força nos últimos anos.

“É urgentemente necessário desmistificar o que existe em relação aos transtornos mentais”, diz a psicóloga Silmara Rosseto, que no dia 3 de janeiro falará sobre o tema em uma live promovida pelo Centro de Ensino Literatus, sediado em Manaus.

A transmissão será pelo canal do Centro de Ensino Literatus no YouTube, às 19h. Silmara é especialista em Educação Inclusiva Especial e Políticas de inclusão e também em Psicoterapia Infantil e Psicologia Clínica, além de docente da instituição.

“Há muita resistência em torno desse assunto e isso precisa ser minimizado”, conta a profissional.

“Da mesma forma que têm pessoas com pressão alta, enxaqueca crônica, dores que vão ser tratadas a vida toda, existem aquelas com transtornos mentais que vão precisar de tratamento a vida toda e muita gente não tem consciência disso por conta do estigma que existe”, afirma.

Entre os transtornos mentais, estão a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, a demência, a deficiência intelectual e os transtornos de desenvolvimento. A Organização Panamericana de Saúde (OPAS) defende uma agenda para a saúde mental com estratégias de prevenção e acesso aos cuidados de saúde e aos serviços sociais capazes de proporcionar tratamento e apoio social.

Para a coordenadora pedagógica do Centro de Ensino Literatus, Ericka Pacheco, que vai mediar a live, trazer o tema para o ambiente escolar é de fundamental importância.

“A saúde mental desempenha um papel fundamental no bem-estar de todos, inclusive no desenvolvimento acadêmico. Promover a saúda mental cria um ambiente de aprendizado mais acolhedor, os alunos se sentem apoiados, e a consequência é um bom desenvolvimento nas atividades. Além disso, beneficia também professores e colaboradores”, explica.

Durante a live, serão abordados temas como: campanhas nacionais, conscientização da população sobre a saúde mental com foco na prevenção à dependência química e ao suicídio.

