‘Festival de Férias’ abre inscrições para atividades culturais gratuitas para crianças no Amazonas

Manaus (AM) – A primeira edição do “Festival de Férias” do ano de 2024 contará com uma programação para crianças desfrutar de diversas atividades educativas e culturais. O planejamento é vasto, e segue entre os dias 10 e 31 de janeiro no Amazonas.

As inscrições para participar das atividades são gratuitas, e podem ser feitas de forma online, mediante o link que será disponibilizado no dia 8 de janeiro, às 9h, exclusivamente no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). Os pais e responsáveis podem inscrever crianças que tenham de 5 a 14 anos e, por dia, serão disponibilizadas 60 vagas. As oficinas para a juventude terão 30 vagas por tema.

Nos dias 10 e 11 de janeiro, a programação se inicia com a atividade “Colônia de Férias no CCPA”, que seguirá de 13h às 16h e conta com sessão de cinema, oficinas educativas, brincadeiras e visita guiada no Centro Cultural Povos da Amazônia.

No sábado, dia 13 de janeiro, os pequenos poderão realizar uma visita guiada nos espaços do Largo de São Sebastião, passando pelo teatro Amazonas e Galeria do Largo.

Já na sexta-feira, 26 de janeiro, a Biblioteca Pública do Amazonas recebe de 13h às 16h as “Oficinas para a Juventude”, que irão abordar temas relacionados às artes cênicas, como criação de roteiro e montagem de figurinos para cena. Além desta temática, o workshop engloba também a ilustração literária. As atividades são direcionadas a jovens e adultos, a partir dos 15 anos, uma novidade na programação do Festival de Férias.

No dia 27 de janeiro, a programação “Uma Tarde Divertida no Museu” ocupa o Palacete Provincial de 13h às 16h. A atividade traz visitas guiadas pelos museus e exposições presentes no local, além de brincadeiras.

De volta à Biblioteca Pública do Amazonas, no dia 28 de janeiro, o espaço traz para o público infantil mais uma edição da “Troca de Livros e Gibis”, evento que acontece sazonalmente e visa incentivar a leitura e o hábito de colecionar livros e revistas em quadrinhos. A atividade acontece das 9h às 13h, sem necessidade de inscrição prévia.

Finalizando a programação, no dia 31 de janeiro de 13h às 16h, será oferecido um circuito que levará as crianças a conhecer diversos espaços culturais como o Centro Cultural Palácio Rio Negro, o Parque Jefferson Peres e o Cine Teatro Guarany. Entre as atividades, acontecem visitas guiadas, brincadeiras educativas e sessão de cinema.

Para Ricardo Lopes, gerente da Central de Arte e Educação, é importante realizar programações onde a imaginação e a criatividade da criança sejam ativadas.

“Além das visitas guiadas onde as pessoas podem conhecer os nossos museus, galerias, teatros e exposições, teremos atividades bem divertidas com teatro, dança, música e artes visuais, sempre mostrando a importância da valorização das artes e a preservação dos nossos patrimônios culturais”, declarou Ricardo.

*Com informações da assessoria

