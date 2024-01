Em Manaus, Parque Aquático do Sesc reabre para funcionamento aos domingos e feriados

Manaus (AM) – O Parque Aquático II do Sesc Balneário já está de portas abertas para o público. A unidade fica localizada na Avenida Constantinopla, nº 288, Alvorada. Com piscinas adulto e infantil, hidromassagem, quadra de areia, mesas de sinuca e pebolim, restaurante e amplo estacionamento, o parque é uma das opções de lazer para os domingos e feriados em família, funcionando das 9h às 16h30.

Para ter acesso ao local, é necessário fazer a compra da pulseira disponível na Central de Relacionamento da unidade. Os valores são: R$ 5 para dependentes de trabalhador do comércio de 4 a 10 anos; R$11 para trabalhadores do comércio, e dependentes a partir de 11 anos; R$ 12 para público em geral de 4 a 10 anos (com credencial Sesc); e R$ 26 para público em geral, a partir de 11 anos (com credencial Sesc). Já para idosos e empresários conveniados e seus dependentes a partir de 11 anos o valor é de R$13, e para dependentes de 4 a 10 anos, R$ 6.

Credencial Sesc

Para aqueles que não possuem a credencial, a taxa é de R$ 58. Entretanto, ela pode ser adquirida por qualquer pessoa nas Centrais de Relacionamento do Sesc, situadas no Centro, rua Henrique Martins, nº 427; Alvorada, avenida Constantinopla, nº 288; e Cidade Nova, rua Visconde de Itanhaém, nº 94, de segunda a sexta-feira, assim, garantindo descontos nos serviços oferecidos pela instituição.

Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo podem emitir o Cartão Virtual Sesc de forma gratuita no site institucional www.sesc-am.com.br. Para obter o cartão físico, o valor é R$6. Os documentos exigidos são: Carteira de Trabalho (física ou virtual), último contracheque, RG, CPF, foto 3×4 recente e comprovante de residência. O trabalhador também pode cadastrar seus dependentes para que tenham benefícios e descontos nas ações do Sesc.

Para o público em geral, os documentos exigidos são: RG, CPF e comprovante de residência. Para emitir o cartão físico, válido por dois anos, a taxa é R$30. Além do parque aquático, o Sesc possui clínicas de odontologia, fisioterapia e estética, cursos de idioma, educação complementar, atividades de esporte, dentre outros serviços ofertados.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sesc através do telefone: (92) 98127-3651 ou acessar o site institucional.

