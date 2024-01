Sesc Mesa Brasil e SC Johnson unem esforços para beneficiar vítimas da seca no Amazonas

Parceria gerou a doação de cerca de 19 toneladas de alimentos para as famílias afetadas pela estiagem no Amazonas

Manaus (AM) – O Sesc Mesa Brasil, em uma parceria com a empresa SC Johnson, fabricante global de marcas de consumo doméstico como OFF!® e Lysoform®, realizou a doação de cerca de 19 toneladas de alimentos para as famílias afetadas pela estiagem no Amazonas. As primeiras entregas já foram feitas na tarde da última quarta-feira (3) para famílias moradoras de nove comunidades do bairro Puraquequara, em Manaus. No total, aproximadamente 7500 pessoas serão beneficiadas em diversas localidades.

A iniciativa faz parte das ações da campanha “Sesc Solidário”, realizada pelo Sesc Amazonas em situações de emergência. Em outubro deste ano, o Rio Negro atingiu a marca histórica de 13,49 metros. Apesar de, segundo o Serviço Geológico do Brasil (SGB), o período de enchente ter iniciado, dados da Defesa Civil do Amazonas apontam que os 62 municípios ainda permanecem em situação de emergência, afetando mais de 500 mil pessoas.

Para proporcionar auxílio às comunidades atingidas, até o momento, já foram distribuídas cerca de 70 toneladas de alimentos. Desta vez, estão sendo doadas 1.873 cestas básicas, além de mais de 26 mil itens de limpeza. Além da capital, Manaus, municípios do interior do Estado com Iranduba, Parintins e Careiro da Várzea também serão contemplados, reforçando o compromisso social do Sesc Mesa Brasil e da SC Johnson com a sociedade.

A Diretora Regional do Sesc Amazonas, Adriana Nascimento, destaca a importância da parceria nesta mobilização em prol da população.

“Durante a campanha contamos com a solidariedade de muitas pessoas e empresas que se sensibilizaram com a situação, e ter a SC Johnson com a gente nessa ação é um algo muito importante para nós, porque com certeza vamos conseguir levar mais dignidade para muitas pessoas através da doação enviada por eles”, comenta.

A campanha continua arrecadando doações, uma vez que as consequências da seca ainda persistem. As pessoas e empresas interessadas em colaborar com a iniciativa podem entrar em contato através dos telefones: (92) 98131-9748 / 2121-5377.

*Com informações da assessoria

