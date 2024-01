Sine Amazonas oferta 30 vagas de emprego; há oportunidade de jardineiro a costureira

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga a oferta de 30 vagas de emprego para esta segunda-feira (15).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PROMOTOR(A) DE VENDAS COM MOTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na função.

Possuir moto própria e CNH A.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA CAT. B

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função, estar com CNH categoria B devidamente regularizada.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência na construção civil, hidráulica e elétrica.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONTROLADOR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Técnico Completo.

Com experiência na função

Ter habilidades com controle de Máquinas e veículos.

Planejar e acompanhar as manutenções preventivas e corretivas diariamente, fazer o acompanhamento de defeitos pelos motoristas e operadores. Realizar controle e planejamento da manutenção em geral de equipamentos e oferecer suporte aos líderes da área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: APRENDIZ – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Médio Completo.

Primeiro emprego.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COSTUREIRA – II

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SERVENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

Ter conhecimento em construção civil.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em serviços de limpeza e conservação em geral.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA DE CAMINHÃO TOCO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Com experiência de movimentação de carga e descarga, possuir CNH D atualizada.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COZINHEIRO II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA II

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR DE UNIFORMES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROGRAMADOR DE ENCAIXE

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Ter curso em Autocad, modelagem, coreldraw.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter cursos de qualificação na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter cursos de qualificação na área.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: OPERADOR DE MÁQUINA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência no ramo de Cartonagem.

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado de dispensa militar em mãos.

01 VAGA: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em trocas e calibragens de pneus realizados em carretas, cavalinhos e empilhadeiras de grande porte.

Possuir condução Própria

OBS: Ter documentação completa e currículo atualizado, e certificado de dispensa militar em mãos.

Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico ou Certificado de reabilitação profissional INSS e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO II (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico ou Certificado de reabilitação profissional INSS e currículo atualizado.

01 VAGA: VENDEDOR (A) (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico ou Certificado de reabilitação profissional INSS e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LOJA (PCD) E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Com experiência na função.

Ter experiência no estoque, abastecimento e operação de caixa.

OBS: Ter mobilidade para executar atividades da função, possuir documentação completa, laudo médico ou Certificado de reabilitação profissional INSS e currículo atualizado.

*Com informações da assessoria

