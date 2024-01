Prouni 2024: edital será divulgado nesta quarta; saiba passo a passo

Nesta quarta-feira (17), o Ministério da Educação (MEC) publicará o edital do programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao primeiro semestre de 2024. O texto será lançado no Diário Oficial da União.

Durante a divulgação do balanço do Enem, na terça-feira (16), o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a consulta de bolsas e as ofertas de cada curso vão estar disponíveis na próxima sexta-feira (19).

Além disso, a Pasta ainda avalia se vai ajustar a nota de corte para entrada por causa da redução da oferta de vagas no ano passado, segundo Santana.

Confira as datas do Prouni

Lançamento do edital: 17/1

Consulta de vagas e cursos: 19/1

Inscrição: 29/1 a 1/2

Resultado da 1ª chamada: 6/2

Resultado da 2ª chamada: 27/2

Manifestação de interesse na lista de espera: 14/3 e 15/3

Resultado da lista de espera: 18/3

O que é o Prouni

É um programa do Ministério da Educação, criado em 2004, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%), em faculdades particulares, cursos de graduação para estudantes sem diploma.

Critérios para participação

O candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal em até um salário mínimo e meio por pessoa.

Para bolsa parcial, a rende necessita ser de até de três salários mínimos por pessoa.

O candidato também precisa atender ao menos uma das condições abaixo:

1) Ter cursado; o ensino médio integralmente em escola da rede pública.o ensino médio integralmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola.O ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada.o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista parcial da própria escola ou sem a condição de bolsista.o ensino médio integralmente em instituição da rede particular, na condição de bolsista parcial da respectiva instituição ou sem a condição de bolsista.

2) Ser pessoa com deficiência.

3) Ser professor da rede pública de ensino, integrante de quadro de pessoal permanente de instituição pública e concorrer a bolsas exclusivamente nos cursos de licenciatura e pedagogia. Nesses casos, não há requisitos de renda.

*Com informações do SBT News

Leia mais

Enem 2023: apenas 4 candidatos de 60 redações nota mil são de alunos da rede pública