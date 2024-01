Homem é preso após jogar pedra no telhado da casa da ex-mulher no AM

Segundo a polícia, no dia 4 de novembro de 2023, ele procurou ela e jogou uma pedra no telhado da casa onde ela mora.

Um homem de 29 anos foi preso por descumprimento de medida protetiva concedida pela Justiça à ex-companheira dele. A prisão ocorreu no sábado (26), na avenida Beira Rio, bairro Centro, em Manacapuru, no interior do Amazonas.

Segundo a delegada Mary Anne Trovão, a vítima tinha uma ordem judicial contra o suspeito, no entanto, no dia 4 de novembro de 2023, ele procurou ela e jogou uma pedra no telhado da casa onde ela mora.

“Após esse fato, a mulher veio até à delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) comunicando o descumprimento da ordem judicial. Sendo assim, foi representada à Justiça pela prisão preventiva dele”, disse a delegada.

O mandado de prisão preventiva foi decretado pelo Poder Judiciário e o indivíduo foi preso. Agora, ele ficará custodiado na sede da DEP de Manacapuru, à disposição da Justiça.

