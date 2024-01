Brasil vira sobre o Equador e avança à próxima fase do Torneio Pré-Olímpico

Manaus (AM) – A Seleção Brasileira venceu o Equador de virada por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), e se classificou para o quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico com uma rodada de antecedência. O Brasil de Ramon Menezes é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Marlon Gomes e Pirani foram os autores dos gols no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

A vitória elevou Amarelinha à liderança do Grupo A com nove pontos, seguida do Equador, com sete, da Venezuela, com dois, da Bolívia, que tem um, e da Colômbia, que ainda não pontuou na competição.

Na próxima quinta-feira (1), o Brasil encara a Venezuela pelo último jogo da primeira fase do Torneio Pré-Olímpico, às 20h, no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.

O jogo

Ao longo do primeiro tempo, Endrick e Khellven tiveram as chances mais claras de gol. O atacante recebeu cruzamento de Alexsander e cabeceou para fora, enquanto o lateral-direito obrigou uma defesa do goleiro equatoriano ao chutar dentro da área.

O gol do Equador saiu dos pés de Mercado, que finalizou da entrada da área. A bola desviou e tirou a chance de defesa de Mycael, aos 13 minutos do segundo tempo.

Aos 19 minutos, Endrick fez boa jogada dentro da área e cruzou para Marlon Gomes, livre, empatar o placar para o Brasil.

Chamado por Ramon Menezes na metade do segundo tempo, Pirani venceu dividida dentro da área e chutou no canto para colocar o Brasil em vantagem, aos 29 minutos da etapa final.

