Endrick e John Kennedy marcam, e Brasil vence a Colômbia no Torneio Pré-Olímpico

Caracas (VEN) – Endrick e John Kennedy garantiram a segunda vitória da Seleção Brasileira Sub-23 no Pré-Olímpico da Venezuela, na noite desta sexta-feira (26). Os dois atacantes marcaram os gols da vitória por 2 a 0 sobre a Colômbia em Caracas. O torneio classifica duas equipes para os Jogos de Paris e o Brasil é o atual bicampeão olímpico.

Na próxima segunda-feira (29), a Seleção Brasileira Sub-23 entra novamente em campo. O time enfrentará o Equador, às 16h (horário de Manaus), em Caracas, pela quarta rodada da fase de grupos. Uma vitória pode garantir a classificação antecipada para o quadrangular decisivo.

Com a vitória desta sexta-feira, a Seleção é a única do grupo com 100% de aproveitamento. Na segunda-feira (22), a Amarelinha venceu a Bolívia, por 1 a 0. Com duas partidas na competição, o Brasil tem 6 pontos. O Equador, que tem uma partida a mais, lidera o grupo com 7 pontos.

Os gols

Aos 24 minutos, Endrick, atacante do Palmeiras, roubou a bola do zagueiro adversário e John Kennedy chutou de fora da área. O goleiro colombiano rebateu e Endrick aproveitou para abrir o placar.

John Kennedy, atacante do Fluminense, foi o autor do segundo gol da Seleção. Aos 37 minutos do segundo tempo, John Kennedy confirmou a vitória ao marcar o gol após receber o passe de Gabriel Pec, que ganhou a bola na disputa com o adversário e tocou para para a finalização de Kennedy.

Após a partida, o técnico Ramon Menezes valorizou a equipe adversária. O treinador mexeu no time para o segundo confronto no Pré-Olímpico. Ele escalou Khellven na lateral-direita, além de Marlon e Maurício no meio. Bruno Gomes, Marquinhos e Guilherme Biro ficaram no banco de reservas.

“É um time que joga para a frente, tentando triangulações pelos lados, com transição muito forte. Conseguimos conter os pontos fortes da Colômbia, que teve oportunidades para abrir o placar. Além disso, temos de lembrar que o Mycael foi muito feliz em uma defesa no segundo tempo, quando vencíamos por 1 a 0. Mas também criamos chances. Vou ver com calma o ‘tape’ do jogo para fazer uma análise mais tranquila, com a cabeça fria, e trabalhar algumas correções”, afirmou Ramon.

