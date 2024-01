Operação fiscaliza bares e casas noturnas para proibir venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes no AM

Policiais civis da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá, no interior do Amazonas, em conjunto com policiais militares, realizaram uma operação de fiscalização em bares e casas noturnas a fim de coibir a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes.

A ação ocorreu no domingo (28), e também contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e Conselho Tutelar. Na ocasião, um estabelecimento foi fechado por fornecer bebidas alcoólicas para menores de idade.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, titular da 70ª DIP, o foco da ação foi fiscalizar bares e casas noturnas para alertar em relação à venda de bebidas alcoólicas e permanência de menores de idade nesses locais. Além disso, a operação também teve o objetivo de coibir o comércio de entorpecentes na localidade.

“No decorrer da operação, encontramos cinco adolescentes em um estabelecimento e estes foram encaminhados ao Conselho Tutelar para abertura de procedimentos”, disse o delegado.

O proprietário do local foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos cabíveis.

*Com informações da assessoria.

