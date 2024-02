Cratera na Zona Norte de Manaus deixa casas em riscos de desabamentos

A chuva que atingiu a capital do Amazonas na noite desta última terça-feira (13) aumentou cratera na rua Croácia, no Bairro Cidade Nova, localizado na Zona Norte da capital. Casas da vizinhança e uma igreja correm risco de desabamento.

Segundo moradores do bairro, a cratera existe no local há quatro anos. A comunidade das redondezas vivem em constante medo do barranco ‘engolir’ o restante da pista

Na tarde passada, a cratera consumiu mais cinco metros da Rua Croácia. Com a chuva que atingiu a capital, na última terça-feira, o problema ampliou e o buraco começou a alcançar o quintal das casas do bairro.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), em nota, o local foi avaliado pelo corpo técnico da pasta e a área passa por estudo topográfico, para que as ações de contenção sejam apontadas e a recuperação seja iniciada de forma segura e eficaz.

A Seminf disse, ainda, que as equipes de contenção de área de risco da Prefeitura de Manaus atuam emergencialmente em outra cratera, no Distrito Industrial.

*Com informações do G1

