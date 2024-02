Amazonas FC anuncia volante Cauan Barros e atacante Pedro Bahia para 2024

Manaus (AM) – De olho em um lugar na decisão do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024, o Amazonas FC segue se reforçando para a temporada. Nesta quarta-feira (14), a Onça-pintada anunciou a chegada de mais dois jogadores: o volante Cauan Barros, que estava no Vasco da Gama, e o atacante Pedro Bahia, ex-Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

Cria do Cruzmaltino e campeão carioca Sub-15, Sub-17 e Sub-20 pelo time de São Januário, o pernambucano Cauan Lucas Barros da Luz, de 19 anos, chega ao Aurinegro por empréstimo com duração de um ano. Em 2023, ele disputou a Série A do Brasileiro pelo Vasco e, nesta temporada, atuou em duas partidas pelo Cariocão. Será sua primeira experiência profissional fora do clube que o formou.

Nascido em Goiânia (GO), Pedro Henrique Pereira Viana, o Pedro Bahia, tem 22 anos. Diferentemente de Barros, ele chega em definitivo ao Amazonas após curta passagem pelo futebol dos Emirados Árabes. Destaque na base do Goiás, o atacante se profissionalizou no Esmeraldino, mas teve pouco espaço entre os profissionais e busca retomar a carreira na Onça.

Semifinal

O Aurinegro volta a campo na sexta-feira (16) para encarar o Nacional, em duelo válido pela semifinal do Barezão. A partida acontece às 20h, na Arena da Amazônia. Quem avançar enfrenta na decisão o vencedor do duelo entre Parintins x São Raimundo, que entram em campo no sábado (17), no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva.

Leia mais

Amazonas FC goleia Operário-AM e garante vaga nas semifinais do Barezão

Amazonas FC anuncia volante Fellipe Bastos, ex-Vasco da Gama, para a temporada 2024

Clássico da Rivalidade: Líder Fluminense recebe Vasco no Maracanã