Suspeitos de matar homem por disputa de terra são presos no interior do AM

Dois suspeitos de 21 e 60 anos foram presos pelo homicídio de João Vieira Amâncio, conhecido como “Nena”, ocorrido no dia 24 de janeiro deste ano, na comunidade São Bernardo, zona rural de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

A dupla foi capturada durante a Operação Têmis, realizada pela 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre em conjunto com a Polícia Militar.

Conforme o delegado Gustavo Kallil, o crime ocorreu por conta de uma desavença que o suspeito de 60 anos possuía com a vítima, em razão de uma disputa de terra na localidade. Logo após a equipe policial tomar conhecimento do crime, deslocou-se ao endereço e localizou o corpo de João Vieira Amâncio.

“Os supostos autores permaneceram no local do fato, não imaginando, sequer, que a polícia se dirigiria até lá. No decorrer das investigações, constatamos que o crime ocorreu quando a vítima tentava colher castanhas atrás da terra de um dos supostos autores do crime, sendo atingida com dois disparos de espingarda, aparentemente calibre 20”, disse Gustavo Kallil.

Segundo o delegado, os populares contam que a sensação de impunidade na região é gritante, tendo em vista que por ser muito distante e de difícil acesso, muitos crimes ficavam sem esclarecimentos.

Operação Têmis

A operação foi deflagrada com o intuito de dar cumprimento aos mandados de prisão dos autores, além de três mandados de busca e apreensão domiciliar. Também com a finalidade de combater a criminalidade no município e adjacências. Na ocasião, uma espingarda calibre 20, supostamente a arma utilizada no crime, foi apreendida.

“Essa ação, que resultou nessas prisões e apreensões, é uma resposta para a sociedade, onde conseguimos demonstrar que estamos de prontidão para prestar nossos serviços para a população e que a sensação de impunidade não mais prevalecerá”, finalizou.

Procedimentos

Os supostos autores responderão por homicídio. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.

Leia mais

Direção de Presídio de Segurança Máxima é afastada por Ricardo Lewandowski

Homem é preso por matar e carbonizar casal no interior do Amazonas

STJ determina soltura de delegado preso após chamar juiz de ‘elemento de corrupção’ no AM