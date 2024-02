Casa de Praia Zezinho Corrêa divulga agenda de shows para este fim de semana em Manaus

Shows começam com a apresentação do cantor Walison Lima, performando as melhores e mais tocadas MPBs na cidade

Manaus (AM) – Administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), a Casa de Praia Zezinho Corrêa recebe, nesta sexta-feira, sábado e domingo, 16, 17 e 18/2, a partir das 18h, seis atrações da região com um repertório musical que vai da Música Popular Brasileira (MPB) ao forró.

“A Casa de Praia é uma ótima opção de lazer para as famílias manauaras neste fim de semana. Estaremos prestigiando artistas de diversos gêneros musicais, inclusive alguns que já estiveram conosco e hoje se apresentam novamente ao público. O Murilo Rayol é um palco adaptado e bem estruturado para receber artistas que merecem ser valorizados na nossa cultura”, salientou Radyr Júnior, secretário da Semtepi.

Nesta sexta-feira, os shows começam com a apresentação do cantor Walison Lima, performando as melhores e mais tocadas MPBs na cidade. Outra atração é o artista Rainier de Carvalho, que vai explorar diversos gêneros musicais do ritmo brasileiro.

Fotos – Divulgação / Arquivo Semcom

Já no sábado, o “Happy Hour” vai ser com o cantor Daniel Gomes, trazendo um repertório completo e variado de MPB, Samba, Pagode e Sertanejo. Na sequência, a banda Só Debubúia sobe ao palco com os ritmos de beiradão e carimbó amazonense.

E para encerrar a programação deste fim de semana, a “Tardezinha” de domingo vai contar com as bandas DX e Impakto, que trarão grandes composições do forró manauara. Com entrada gratuita e para todas as idades, os shows irão acontecer no espaço, localizado no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Empresas participam de reunião de adesão ao Zona Franca de Portas Abertas

Manaus inicia imunização de crianças de 10 e 11 anos contra dengue no próximo dia 22

Defensoria promove mutirão para reconhecimento de paternidade no interior do AM