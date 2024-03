Mototaxista é preso por estuprar adolescente de 13 anos durante corrida no AM

Um homem de 31 anos foi preso por estupro de vulnerável de uma adolescente que na época do crime tinha 13 anos, atualmente tem 22, em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas. O acusado teve o o mandado de prisão definitiva foi cumprido na última sexta-feira (1º).

De acordo com a delegada Maria Roselane de Abreu, da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na ocasião do crime, a vítima pegou uma corrida com um mototaxista, e durante o trajeto, ele parou o veículo e a arrastou para uma área de mata onde consumou a violência sexual.

“Ele já estava próximo à casa dela, quando a arrastou pelos cabelos, retirou suas vestes e cometeu o estupro. Ele também a ameaçou de morte caso ela contasse para alguém, inclusive colocando uma arma branca dentro da boca dela”, explicou a delegada.

Conforme a delegada, após as equipes tomarem conhecimento do mandado de prisão em aberto, começaram as diligências para tentar prendê-lo, e tiveram informações que ele estaria no Conselho Tutelar.

“Nós nos deslocamos ao endereço e cumprimos a decisão judicial. Ele foi encaminhado à delegacia e ficará à disposição da Justiça”, informou Maria Roselane.

