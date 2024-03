Trabalhador sofre queimadura após explosão de panela de pressão industrial em Manaus

Um trabalhador de 27 anos sofreu queimadura de 1° grau após ser atingido por uma explosão de panela de pressão industrial. O acidente ocorreu na noite da terça-feira (19), em uma empresa privada no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com o Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), o acionamento para a ocorrência foi por volta das 23h30 e, imediatamente, foram quatro viaturas conduzidas para o local. Ao chegarem, as equipes de unidade de resgate atuaram na assistência à vítima, enquanto os combatentes realizavam vistoria na cozinha, que teve a estrutura afetada com a explosão.

“Era uma panela de 500 litros e, no momento da explosão, estavam cinco trabalhadores no local. Um deles, mais próximo da panela, sofreu uma queimadura leve, de 1° grau, no braço direito, e foi socorrido por nossa equipe, que prestou os primeiros socorros. A explosão da panela foi sem fogo, mas a forte liberação de pressão do ar causou a destruição do forro de gesso do local, além da coifa de inox”, relatou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Segundo o coronel Muniz, incidentes envolvendo panelas de pressão domésticas ou industriais podem ser evitados com medidas simples para resguardar vidas e patrimônios.

“Orientamos sempre para que nunca encha a panela até a borda, respeitando sempre o limite de acordo com a capacidade dela, independentemente de ser industrial ou doméstica. Fazer a troca regular da borracha sempre que perceber que já há desgaste do material e também não a colocar na temperatura máxima do fogão”, concluiu o comandante-geral do CBMAM.

Ainda no local da ocorrência, os bombeiros fizeram uma vistoria na cozinha atingida pela explosão, foram repassadas, também, orientações aos proprietários e funcionários da empresa. Não houve necessidade de condução da vítima à uma unidade hospitalar, tendo em vista a queimadura ter sido apenas superficial.

