Hub InovAtiva promove Rodadas de Negócios no Inova Amazônia

Manaus (AM) — O Hub InovAtiva, política pública gratuita e equity free de apoio ao empreendedorismo inovador no Brasil, vai promover dinâmicas relacionadas a Rodadas de Negócios, desta vez em Manaus. O encontro ocorrerá no evento Inova Amazônia, realizado pelo Sebrae, nos dias 9 e 10 de maio, com apoio do Governo do Amazonas. A iniciativa visa agregar valor ao ecossistema de bioeconomia, inovação e negócios da Amazônia, por meio da geração de parcerias, conexões, capacitações, e oportunidades de mercado e investimentos.

As Rodadas de Negócio do InovAtiva são eventos promovidos para capacitar e conectar atores do ecossistema de inovação que querem aprender mais sobre a prática. Na ocasião, os participantes terão acesso a painéis sobre o assunto, além de oportunidades de conexão e troca de experiência. Abaixo, é possível conferir a programação:

09/05 às 11h — Mentoria coletiva: Como conduzir relações comerciais e prospectar novos negócios;

09/05 às 12h — Mentoria coletiva: Captação e negociação de investimentos na prática;

10/05 às 12h — Pitch reverso: Instituições do ecossistema de inovação apresentando suas oportunidades abertas;

10/05 às 14h — Pitch startups: Startups apresentando seu modelo de negócio e mercado.

Além disso, o Hub também contará com um stand, em ambos os dias de evento. Já as dinâmicas sobre Rodada de Negócio acontecem no “Palco Origens”, espaço paralelo ao palco principal. O público do evento é composto por empreendedores, startups, hubs e outros mecanismos de inovação, gestores públicos, empresas, investidores, instituições de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia, entre outros atores.

Sobre o InovAtiva

O InovAtiva é uma política pública gratuita e equity free que promove um conjunto de iniciativas de apoio ao desenvolvimento de ecossistemas de empreendedorismo inovador no Brasil, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com execução da Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI), em coexecução em rede com Impact Hub Brasil e Associação Brasileira de Startups (Abstartups).

Em 2021, o programa de aceleração InovAtiva Brasil deu um passo à frente e se tornou o Hub InovAtiva, que durante esses mais de 10 anos contribuiu para o desenvolvimento de mais de 3.900 negócios inovadores de todo país, oferecendo uma série de produtos e programas para apoiar a criação de uma nova geração de soluções e otimizar o potencial das startups nacionais.

