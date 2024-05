Manaus (AM) – Câmeras de segurança da Avenida Curaçao, localizada no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, flagraram o momento em que um micro-ônibus “Amarelinho” colidiu com o motociclista Luciano Moraes de Jesus, de 44 anos. O homem morreu no local.

De acordo com testemunhas, o Amarelinho atingiu a moto de Luciano, que foi arremessado com a força do impacto. O veículo de duas rodas ficou preso embaixo do micro-ônibus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima acabou morrendo ainda no local.

O condutor do Amarelinho, identificado como Leandro dos Santos Costa, de 32 anos, foi preso por policiais militares e conduzido à delegacia para a realização dos trâmites cabíveis.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também esteve no local para orientar os motoristas. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

VÍDEO: Veja momento em que 'Amarelinho' colide com motociclista na zona norte de Manaus pic.twitter.com/HvllgkdNJa — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 9, 2024

