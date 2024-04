Motociclista passa mão em jovem no meio de rua em Manaus; VÍDEO

As imagens mostram a jovem caminhando, quando o suspeito se aproximou com a moto e passou a mão nas partes íntimas dela

Uma jovem foi assediada por um motoqueiro em uma rua de Manaus. A importunação sexual foi registrada em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (30).

As imagens mostram a jovem caminhando, quando o suspeito se aproximou com a moto e passou a mão nas partes íntimas dela. O registro ocorreu no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital, segundo a polícia. Veja o vídeo abaixo.

Jovem é assediada por motociclista no meio da rua, em Manaus. pic.twitter.com/QRDGdFZnVC — Portal Em Tempo (@emtempofb) April 30, 2024

A vítima, ainda não identificada, parece ser uma estudante e o suspeito carrega uma mochila de entregador de delivery, quando comete o crime. Ele chega a conversar a jovem antes de passar a mão nela e fugir em seguida.

A procura um homem suspeito de importunar sexualmente uma jovem, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. A jovem caminha pela rua quando um motociclista de aplicativo se aproxima e passa a mão nas parte íntimas dela.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que tomou conhecimento do caso de importunação sexual contra a mulher e que as diligências em torno do caso estão em andamento, a fim de identificar e prender o autor do crime.

A PC-AM ressalta ainda a importância da denúncia de crimes sexuais. As vítimas podem procurar a delegacia mais próxima ou ligar para o 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo da identidade da vítima é garantido.

Leia mais

Com blusa religiosa, tarado é preso após passar a mão em partes íntimas de menina