Cidadania faz evento em Manaus para fortalecer pré-candidatura de Amom Mandel

Manaus (AM) — O partido Cidadania fará, nesta sexta-feira (10), um grande evento de apoio à pré-candidatura do deputado federal Amom Mandel (Cidadania) à Prefeitura de Manaus.

O partido reunirá apoiadores, políticos e mobilizadores da pré-candidatura de Amom, que segundo as últimas pesquisas é favorito para ir para o segundo turno. O evento será realizado pelo diretório estadual do partido.

A participação do presidente nacional da sigla, Comte Bittencourt, foi confirmada, bem como a presença do presidente da federação PSDB/Cidadania no Amazonas, senador Plínio Valério, e de toda a Executiva Estadual do Cidadania.

O movimento político do presidente nacional do partido demonstra a importância da candidatura de Amom Mandel.

“Esta é a principal prefeitura que estaremos disputando em 2024. A capital do Amazonas [Manaus] é estratégica não só para a região, como para o Brasil, portanto, ir até Manaus, apoiar este projeto e estar junto ao Deputado Amom nessa agenda é nossa prioridade”, enfatizou Comte.

Amom reafirma a importância do alinhamento entre os diretórios estadual e nacional do partido, além de destacar que trabalha a construção de um plano de governo consistente, com uma equipe qualificada.

“Agradeço pela presença do presidente do Cidadania nesse evento. Queremos mostrar que Manaus pode, sim, ser diferente e mudar para melhor. A nossa prioridade é trazer os melhores profissionais, capacitados, para construirmos juntos as melhores propostas para a população manauara”, declarou Amom.

*Com informações da assessoria

