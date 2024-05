Marujada de Guerra rufa tambores em Manaus nesta sexta-feira (10)

A Marujada de Guerra, item oficial do Boi Bumbá Caprichoso, promove mais um ensaio em Manaus nesta sexta-feira (10). O evento será realizado no Atlético Rio Negro Clube, Centro da capital. O melhor ritmo do Festival rufa tambores em preparação para o espetáculo azul e branco, nas noites de 28, 29 e 30 de junho, no Bumbódromo de Parintins.

Para dar sequência aos ajustes técnicos, a Marujada de Guerra convida ao palco as vozes de Paulinho Viana, Márcio do Boi, Diego Brelaz e Ornello Reis, para entoar repertórios que contemplam toadas do álbum 2024 “Cultura – O Triunfo do Povo”, além de marcantes sucessos do bicampeonato. O evento também contará com as participações do Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus, Troup Caprichoso, Raça Azul e Força Azul e Branca (FAB).

Os tambores da Marujada de Guerra rufam a partir das 19h e a entrada custa R$ 15, na portaria do evento, e mesas podem ser adquiridas pelo (92) 99112-1094. A temporada de ensaios oficiais da Marujada de Guerra é uma realização do Movimento Marujada, em parceria com a Coordenação da Marujada de Guerra em Manaus.

Feijoada VIP

O Movimento Marujada segue com a venda dos passaportes da Feijoada VIP Caprichoso. A edição 2024 da mais tradicional, badalada e deliciosa feijoada da temporada será realizada no dia 8 de junho, a partir de 12h, no SESI Clube do Trabalhador, zona leste da capital.

Os passaportes da Feijoada VIP Caprichoso podem ser adquiridos ao valor de R$ 200, presencialmente no escritório do Movimento Marujada, de segunda a sexta, no horário comercial; nos ensaios da Marujada de Guerra, às sextas, no Atlético Rio Negro Clube; e on-line, na plataforma Sympla, sob formas de pagamento diversas.

Solidariedade

O Boi Bumbá Caprichoso e o Movimento Marujada promovem coleta de donativos para a população atingida pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Intitulada “Solidariedade Azul de Norte a Sul”, a campanha tem por objetivo arrecadar itens de primeira necessidade: alimentos não perecíveis e cestas básicas (exceto óleo); higiene pessoal, fraldas descartáveis e absorventes; roupas de cama e banho; e água mineral.

Os pontos de coleta dos donativos são: ensaio da Marujada de Guerra, nesta sexta (10), no Atlético Rio Negro Clube; e Bar do Lourinho (de 09 a 12/05, na avenida Constantino Nery, 2230).

