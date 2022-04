Dois homens envolvidos em roubo de fios de cobre e de uma motocicleta são presos

Manaus (AM) – Em diferentes ações, dois indivíduos foram presos por roubarem fios de cobre e uma motocicleta. As ações foram atendidas na noite de quinta-feira (7), nas zonas Leste e Norte da capital.

Na Zona Leste, por volta das 21h, militares, na viatura 7103, realizavam patrulhamento, quando receberam denúncia, na linha direta da Cicom, informando que em um posto de saúde comunitária no bairro Zumbi havia um indivíduo no forro do prédio furtando os fios de cobre dos aparelhos de ar-condicionados.

Os policiais se deslocaram e no local foi feita a detenção do indivíduo sem idade informada. Em seguida, junto ao material apreendido, ele foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ação, na Zona Norte, policiais, na viatura 7228 da 26ª Cicom, realizavam patrulhamento por volta das 20h na rua Campos Sales, bairro Nova Cidade, quando se depararam com alguns pedestres relatando que uma motocicleta havia acabado de ser roubada na via pública.

Os policiais realizaram um cerco na área e localizaram a moto modelo Yamaha, cor preta e placa QZG0G65, abandonada.

Antes da chegada da viatura, os indivíduos foram agredidos pela população. Com eles, foi encontrada uma arma de fogo, sem numeração, uma carteira porta cédulas contendo uma quantia em espécie de R$ 42, dentre outros pertences.

Os dois suspeitos, de 24 e 20 anos, foram levados para atendimento médico no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) no Conjunto Galiléia e, posteriormente, apresentados no 6º DIP.

*Com informações de Agência Amazonas

