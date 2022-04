Projeto “Deixa a mana jogar” beneficiou mais de 50 jovens em comunidades do AM

Manaus (AM)– Na próxima quinta-feira (28) de abril, a Fundação Amazônia Sustentável vai promover o encerramento do projeto “Deixa a Mana Jogar”, iniciativa que incentiva a equidade de gênero através do esporte em comunidades ribeirinhas.

Serão realizadas atividades especiais para encerrar o projeto que beneficiou mais de 50 jovens, de idade entre 11 e 18 anos, em mais de seis meses de atuação do projeto.

O “Deixa a Mana Jogar” trabalha com meninos e meninas nas comunidades ribeirinhas Tumbira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, e Três Unidos, além da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Negro.

O objetivo é desenvolver estratégias para debater a equidade de gênero, com engajamento de diferentes atores na temática de gênero por meio de atividades esportivas, fomentando a colaboração e oficinas e trabalhando conceitos de gênero, autoestima, saúde, prevenção à violência e liderança.

Realizado pela FAS, por meio do Programa de Soluções Inovadoras (PSI), o projeto Deixa a Mana Jogar tem apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e Prefeitura Municipal de Iranduba, e financiamento de duas emendas parlamentares da deputada estadual e ex-secretária de estado de Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo.

Para o encerramento do projeto, está programada uma manhã repleta de atividades com os participantes com a realização de gincanas com aplicação da metodologia de jogos colaborativos e também uma oficina de grafite, onde os estudantes realizarão trabalhos que, posteriormente, serão expostos na sede da FAS.

