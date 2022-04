Rayssa Leal conquista medalha de ouro no X Games do Japão

A fadinha Rayssa Leal conquistou mais uma medalha para o Brasil. Dessa vez, a vitória foi garantida no X Games no Japão. Na competição internacional de Skate, Rayssa ganhou a medalha de ouro da maior competição de esportes radicais do mundo.

Três anos após bater na trave e ficar em quarto lugar na competição, Rayssa superou as japonesas Yumeka Oda e Funa Nakayama e na madrugada deste domingo (24), em Chiba, no Japão, conquistou o primeiro lugar do X Games.

– Minha primeira medalha nos X Games é douradinha. Mais uma medalha do Japão para o Brasil. Obrigada pela torcida, galerinha – escreveu a emocionada Rayssa no Twitter.

Outras brasileiras na prova, Pamela Rosa encerrou em sexto lugar, e Gabriela Mazetto foi a sétima colocada no skate street feminino.

No skate masculino, o Brasil ficou fora da final. Os brasileiros não conseguiram passar da fase eliminatória no park. Luiz Francisco e Gui Khury foram nono e décimo colocados, respectivamente, e por uma pequena diferença de pontos não avançaram à decisão.

