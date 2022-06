SPA do Galileia é assaltado duas vezes em menos de 24h em Manaus

De acordo com as informações, as pessoas que estavam no SPA foram vítimas de assaltos que ocorreram com intervalos de 4 horas

Manaus (AM) – Em menos de 24 horas, pacientes e funcionários do SPA do Galileia foram alvos de criminosos na noite desta segunda-feira (13) e na madrugada desta terça-feira (14). A unidade hospitalar fica localizada na avenida Sumaúma, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, e foi assaltada duas vezes em um curto espaço de tempo.

De acordo com as informações, as pessoas que estavam no SPA foram vítimas de assaltos que ocorreram com intervalos de 4 horas. A primeira ação criminosa foi registrada por volta de 23h45, quando um assaltante que se passava por paciente esperou a movimentação no local diminuir para realizar o roubo. O homem, que não foi identificado, levou pertences de pacientes e funcionários.

Ainda conforme os relatos, por volta das 4 horas da madrugada, uma dupla de bandidos entrou na unidade hospitalar anunciando o assalto. Segundo as informações, houve um tumulto no momento, pois os funcionários e os pacientes que estavam na recepção ficaram assustados com a violência. Os homens fugiram sem serem identificados.

Uma testemunha, que não quis se identificar, relatou que “não é a primeira e segunda vez que assaltos acontecem nesta unidade de saúde. Vários outros roubos já ocorreram no local onde trabalhadores e pacientes que buscam por cuidados médico, acabam se tornando reféns da criminalidade”.

Leia mais:

Homem entrega celular em assalto, mas é baleado e morre em Manaus

Bandidos tocam o terror durante assalto na linha 457 em Manaus

Vídeo: desesperada ao saber da morte da filha, mãe quebra SPA em Manaus