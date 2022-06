Homem é morto em bar após “flertar” com mulher acompanhada

As esquipes do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) esteve no local

Manaus (AM) – Um homem identicado como Anderson Junior Costa de Souza, de 38 anos, foi morto a tiros dentro de um bar localizado na rua Juazeirinha, bairro Novo Aleixo, zona Norte, no último sábado (25).

Segundo informações repassadas por familiares, Anderson estaria em um bar e na ocasião “mexeu” com uma mulher que estava na companhia de mais 3 homens, Um deles, com ciúmes, efetuou disparos com uma arma de fogo contra a vítima.

O suspeito fugiu do local e Anderson morreu no estabelecimento. Estiverem no local as esquipes do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), DEHS, Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML).

