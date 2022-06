Homem é encontrado morto em uma vala no Viver Melhor 2

Manaus (AM) – Um homem identificado como Vanderson, foi encontrado morto em uma vala dentro de uma unidade de tratamento de água, no Residencial Viver Melhor 2, Zona Leste de Manaus, na manhã deste domingo (26).

De acordo com informações preliminares, a vítima estava acompanhada de duas mulheres não identificadas e que teria contratado um serviço (programa) com elas. Mas, ele não quis pagar pelo mesmo e acabou morto.

Posteriormente, de acordo com o delegado da Polícia Civil, Cícero Túlio, após a prisão das acusadas, uma delas afirmou ter um caso extraconjugal com a vítima há mais ou menos quatro anos. O delegado informou que as três pessoas envolvidas no caso estavam consumindo bebida alcóolica na noite anterior em um bar daquela região.

Uma das mulheres dirigiu-se para sua residência enquanto a outra continuou com Vanderson.

“Segundo relatado pela suspeita, ela informa que em determinado momento, quando passavam pela unidade de tratamento, ela teria perdido os sentidos e só se recobrou ao lado do cadáver dentro de uma vala da unidade de tratamento”, informou o delegado da Polícia Civil.

Ainda de acordo com a autoridade, investigações estão sendo realizadas para se chegar ao desfecho do caso.

“Agora nós estamos levantando todas as informações com base nos elementos de informações que já foram colhidos pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e pelo Distrito Integrado de Polícia (DIP) que está fazendo o levantamento de câmeras de segurança próximas do local para esclarecermos esse fato criminoso e tudo isso será enviado ao inquérito policial que será remetido á justiça”, disse Túlio.

Uma das suspeitas estava com pequenas escoriações, o que aponta que o crime foi acidental. Porém, as investigações irão esclarecer maiores detalhes. Além dessas informações, o delegado afirmou que Vanderson já respondia por um homicídio e estava utilizando uma tornozeleira eletrônica. No entanto, o mesmo havia quebrado o equipamento para ir ao interior do Estado.

O Instituto Médico Legal (IML) chegou ao local do homicídio para recolher o corpo e consequentemente, será feito a perícia para esclarecer exatamente a causa da morte. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local para atestar o óbito.

