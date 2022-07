Titi Müller é assaltada e agredida dentro de táxi em São Paulo

São Paulo (SP) – Titi Müller apareceu nas redes sociais na última segunda-feira (4) para compartilhar um relato com os seguidores. A apresentadora revelou que foi assaltada e agredida dentro de um táxi.

“Voltei pra casa chorando”, disse a artista.

Tudo aconteceu enquanto o veículo estava parado e com o vidro aberto, o bandido parou ao lado do automóvel e tentou pegar o celular da artista. Ela tentou resistir, mas não conseguiu permanecer com o aparelho.

“Fui assaltada nas redondezas da minha casa, olha só, virei estatística. Porque eu moro aqui em uma região de São Paulo, mas é surreal assim (número de roubos de celulares)”, iniciou.

“Eu estava dentro de um taxi com a janela aberta fazendo um Pix. Levei um misto de peteleco com tapa e soco. Era um cara numa bike que estava passando do lado, eu tava fazendo esse Pix e eu não desgrudei do telefone, então ele usou força pra pegar”, explicou a ruiva.

Titi então explicou que deixaria a informação longe do público, mas resolveu expor o caso após receber ligações da Irlanda pedindo informações pessoas para desbloqueio do aparelho.

“Tinham muitas coisas íntimas no meu telefone. Então se essa pessoa for vazar, eu espero que vaze alguma coisa de bom gosto. Só lembrando da minha época do abscesso no peito e todos os registros que fiz deste momento tão glorioso da minha maternidade. Mas enfim, nada para ter vergonha também”, contou.

*Com informações do iBahia

