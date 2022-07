Prefeitura implanta área exclusiva para motociclistas e ciclistas próximo a semáforo em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), implantou nesta sexta-feira (22), às 9h, uma sinalização horizontal e vertical, que delimitará uma área exclusiva de espera de motociclistas e ciclistas, conhecida como “bolsão” ou “box”. A área é situada entre os veículos e a faixa de retenção, próximo ao semáforo, na avenida Djalma Batista, no cruzamento com a rua João Valério, sentido Centro/bairro, Zona Centro-Sul.

De acordo com o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a medida faz parte da programação de ações para um trânsito seguro aos pedestres e aos modais de duas rodas, que são os mais frágeis entre os veículos.

“O que estamos criando aqui é a área de espera para motocicletas, pois quando elas param no cruzamento no meio dos carros é mais difícil de sair. Essa experiência já foi feita em vários locais do Brasil e tem dado certo, então começamos a implantar em Manaus para trazer mais segurança ao motociclista”, explicou o diretor.

Área exclusiva para veículos será implantada em outros bairros de Manaus Foto: Cesar Gomes

Martins também informou que essa área exclusiva para veículos será implantada também nos bairros Adrianópolis, Vieralves, na avenida Constantino Nery e na avenida das Torres.

“Essa é uma medida dentro do nosso programa de segurança viária. Motociclista que não segue normas no trânsito está suscetível a sofrer acidentes. Enfatizamos que essa é uma medida para eles, mas é importante que mantenham o uso do capacete de proteção, não andem com crianças e dirijam com atenção. São medidas que vão proporcionar mais segurança a todos”, concluiu Paulo Henrique Martins.

