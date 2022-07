Criminosos ‘tocam o terror’ em passageiros da linha 304 durante assalto em Manaus

Manaus (AM) – Quatro criminosos tocaram um verdadeiro terror em passageiros do ônibus da linha 304 do transporte coletivo urbana durante um assalto ocorrido, na noite de domingo (24), na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o relato de passageiros repassados à polícia, os quatro homens estavam armados com facas e anunciaram o assalto nas proximidades da avenida Timbiras, no bairro Cidade Nova.

Extremamente violentos, os suspeitos exigiram que as vítimas entregassem todos os pertences pessoais e aparelhos celulares. Os passageiros foram torturados psicologicamente pelos criminosos que a todo tempo os ameaçavam de morte.

Um carro estava dando apoio aos criminosos e foi utilizado para a fuga deles. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil irá investigar o caso.

Assaltos

Diariamente acontecem assaltos em ônibus da capital amazonense. 560, 640, 650 e 448 são algumas das linhas que mais acontecem roubos.

