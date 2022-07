Vídeo: jovem é morto com tiro na cabeça em hotel de Manaus

Manaus (AM) – A execução de Ivan Santana de Miranda, de 24 anos, morto a tiros, neste sábado (30), no hotel que trabalhava na Avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, foi registrada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento que dois homens entram no estabelecimento. Inicialmente, um dos suspeitos entra e observar o jovem no ambiente de trabalho. Logo depois, ele chama o outro suspeito que aparece com a arma na mão.

O segundo suspeito vai até o Ivan Santana e atira contra a cabeça dele, em seguida os dois homens fogem do hotel. Ivan morreu no local.

Prisão

Após terem acesso as imagens, a Polícia Civil (PC) prendeu, na tarde deste sábado, um dos suspeitos de matar o funcionário do hotel. As investigações continuam para a prisão do segundo suspeito.

Conforme a proprietária do hotel, Ivan veio do interior da Bahia para Manaus, e trabalhava de carteira assinada há pelo menos dois anos no estabelecimento.

Câmera registro a execução do jovem dentro de hotel em Manaus

