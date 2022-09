Dono de bar se recusa a vender “fiado” e acaba morto a facadas em Manaus

Manaus (AM) – O dono de um bar, Marcos da Silva Cardoso, de 31 anos de idade, foi assassinado dentro do próprio estabelecimento na noite de domingo (4), às 23h40min, após negar uma venda fiada para uma cliente. O crime aconteceu no Beco Santa Rita, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, Marcos da Silva estava em seu bar, que funcionava 24h por dia, quando uma cliente chegou e pediu uma bebida alcóolica fiado ao dono do estabelecimento e ele negou. A mulher foi embora furiosa e revoltada.

O acusado, conhecido como Sandoval, está foragido. Foto: Reprodução

Informações preliminares dão conta de que ela relatou o fato ao seu filho, identificado como Alexsander, vulgo “Sandoval”, que se dirigiu ao bar de Marcos e o esfaqueou duas vezes sem que o mesmo tivesse chance de defesa. A vítima morreu na hora.

“Sandoval” fugiu do local e até o momento não foi preso. Testemunhas afirmam que ele é usuário de drogas e que no momento do crime estava sob efeitos de entorpecentes.

“A pessoa que trabalha com venda de qualquer coisa está sujeita a isso. Ainda mais aquelas pessoas para quem vendemos e esquecem de pagar. Quando vamos cobrar ainda se acham na razão”, descreveu a comerciante Graça Souza.

Histórico da vítima

De acordo com vizinhos da vítima, Marcos Silva Cardoso já tinha passagem pela polícia e cumpriu pena durante 10 anos por homicídio. Após sair do regime prisional, ele tinha decidido mudar de vida e abriu o comércio.

“Sei que não justifica ele ser morto assim, mas quem com ferro fere, com ferro será ferido”, relatou uma testemunha que preferiu manter sigilo da identidade.

Vizinhos divulgaram as imagens de câmera de segurança que mostram toda a ação do crime e pedem justiça pela vítima. Ainda, pedem que quem ver “Sandoval”, possa denunciar para a Polícia Civil do Amazonas pelo disk denúncia – 181.

Edição Web: Bruna Oliveira

