Motociclista tem cabeça esmagada por ônibus em Manaus

Manaus (AM)- Um motociclista de nome e idade não revelados, morreu após ter a cabeça esmagada por um ônibus da linha 444, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, bairro Rio Piorini, zona Norte de Manaus, às 18h30, no início da noite deste domingo (4).

O motociclista tentou desviar de um carro, perdeu o equilíbrio e o ônibus que passava pelo local atropelou a vítima que estava em uma moto Titan 160 azul, placa PHU 3G14. Após cair na pista, um casal se aproximou e furtou o celular e a carteira da vítima. O fato foi confirmado pela polícia e testemunhas.

O condutor do carro mencionado não ficou no local para prestar socorro e esclarecer os fatos.

“Passei na hora do ocorrido, falaram que tinham roubado o celular, pedi as características dos ladrões e fui atrás. Consegui pegar eles no próximo posto. Entreguei para o policial”, disse uma testemunha.

“Eu estava dentro do ônibus, vi tudo. Veio um carro e bateu na moto, foi quando ele caiu para debaixo do ônibus”, disse outra testemunha.

Ainda conforme informações, o motociclista estava com capacete no momento do acidente fatal.

