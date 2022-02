Vítor Pereira é o novo técnico do Corinthians

Após 19 dias sem um treinador efetivo, seguindo a demissão de Sylvinho, o Corinthians já tem um novo técnico. Trata-se do português Vítor Pereira, de 53 anos. A informação foi publicada pelo ex-jogador e apresentador Neto.

O contrato de Pereira será válido até o fim de 2023, quando se encerra a gestão do presidente Duilio Monteiro Alves.

Pereira havia dito “não” ao Corinthians anteriormente por conta de problemas pessoais. Nesse período foram especulados os nomes de Jorge Jesus e de Luis Castro, mas não houve acerto com este último por conta da multa contratual com o Al-Duhail, do Catar.

O treinador acumula passagens pelo Porto, Ah Ahli (Arábia Saudita), Olympiacos (Grécia), 1860 Munique (Alemanha), Shanghai SIPG (China) e Fenerbahce, da Turquia. Ele estava livre no mercado da bola desde dezembro do ano passado, quando deixou o futebol turco após seguidos maus resultados.

*Metrópoles

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Irmãs indígenas conquistam ouro em campeonato de jiu-jitsu

João Cavalo é o novo técnico do Manauara EC

Roger Machado é o novo técnico do Grêmio